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1 час назад

В Еврокомиссии предостерегли ЕС от возвращения к «грязным» источникам топлива

Lenta.ru

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза (ЕС) от возвращения к использованию «грязного» ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций. Такое заявление она сделала в беседе с газетой Financial Times.

Фон дер Ляйен предостерегла ЕС от возвращения к «грязному» топливу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она призвала Европу использовать кризис на Украине «для продвижения вперед». Глава ЕК также отметила необходимость «масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии».

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что власти Германии и Австрии планируют вернуть к работе угольные электростанции.

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Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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