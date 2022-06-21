Фон дер Ляйен предостерегла ЕС от возвращения к «грязному» топливу

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза (ЕС) от возвращения к использованию «грязного» ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций. Такое заявление она сделала в беседе с газетой Financial Times.

Она призвала Европу использовать кризис на Украине «для продвижения вперед». Глава ЕК также отметила необходимость «масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии».

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что власти Германии и Австрии планируют вернуть к работе угольные электростанции.