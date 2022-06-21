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13 минут назад

Курс юаня к рублю рухнул до уровня 2017 года

Елена Прошина

Курс национальной валюты КНР к рублю понизился во вторник до минимального значения с мая 2017 года, упав до 8,2423 рубля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Народного банка Китая (ЦБ).

Курс юаня к рублю рухнул до уровня 2017 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным ЦБ КНР на 21 июня, курс юаня к рублю стал сопоставим с показателями 31 мая 2017 года (тогда он стоил 8,2430 рубля). Днем ранее юань торговался по 8,4747 рубля.

Сегодня, 21 июня, стоимость доллара США составляет 6,6851 юаня, свидетельствуют данные ЦБ. По данным Китайского центра обмена валют, средний обменный курс юаня к доллару вырос на 269 базисных пунктов.

Доллар рухнул до уровня 2015 года

Резкое падение курса национальной китайской валюты начало наблюдаться в конце апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине.

26 апреля курс юаня достиг минимума с 13 августа 2015 года, упав сразу на 681 базисный пункт.

Ранее власти Китая объявили о том, что в стране будут пытаться сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.

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