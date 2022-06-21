Итальянская газета La Repubblica рассказала о новой инициативе Евросоюза в противостоянии с российскими экспортерами газа.

Еврокомиссия может уже на следующей неделе на официальном уровне установить предельную цену за поставки энергоресурса.

Предполагается, что предельная цена составит около 1000 долларов за тысячу кубометров. Между тем европейцы пока не получили никаких гарантий того, что Москва не остановит прокачку.

"Газпром" ранее объявил о проблемах в поставках по "Северному потоку", напоминает ФАН. Они вызваны тем, что российская стороны не могла получить газоперекачивающие агрегаты, находящиеся на ремонте у производителя — немецкой Siemens.