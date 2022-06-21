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1 час назад

La Repubblica: Еврокомиссия хочет ограничить цены на российский газ

Газета.Ruиещё 1

Итальянская газета La Repubblica рассказала о новой инициативе Евросоюза в противостоянии с российскими экспортерами газа.

Еврокомиссия может уже на следующей неделе на официальном уровне установить предельную цену за поставки энергоресурса.

Предполагается, что предельная цена составит около 1000 долларов за тысячу кубометров. Между тем европейцы пока не получили никаких гарантий того, что Москва не остановит прокачку.

"Газпром" ранее объявил о проблемах в поставках по "Северному потоку", напоминает ФАН. Они вызваны тем, что российская стороны не могла получить газоперекачивающие агрегаты, находящиеся на ремонте у производителя — немецкой Siemens.

В США нашли способ ударить по нефтяным доходам России

Это вызвало сокращение экспорта и скачек цен до уровня в 1350 долларов за тысячу кубометров.

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