ЕС может ввести санкции против российского золота

Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений, связанных с российским золотом. Об этом сообщает Reuters.

«На встрече представителей ЕС за закрытыми дверями на прошлой неделе Дания предположила, что следующие санкции могут коснуться золота среди других секторов», — указывает агентство, ссылаясь на представителя посла Дании в Евросоюзе.

Официальные лица, знакомые с дискуссиями, подтвердили тот факт, что в отношении российского золота могут ввести рестрикции.

По словам источника, знакомого с работой над санкциями, Еврокомиссия работает над включением золота в возможный список санкций, но пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как она инициировала военную спецоперацию на Украине. Брюссель всерьез задумался об отказе от российских нефти и газа. Ранее постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT ряда крупных банков.