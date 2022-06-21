«Российские власти работают над возвращением рубля к «оптимальным» уровням. Доллар к концу года некоторые чиновники хотят увидеть в районе 70-75 рублей, поскольку крепкий рубль вредит экономике РФ. Но при этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не планирует вмешиваться в динамику курса рубля. Значит, большие объемы поступающей валютной выручки будут продолжать сдвигать курс евро и доллара вниз. Спрос на падающую в цене валюту от населения со спекулятивными целями тоже слабый», — заявил Александр Потавин из ФГ «Финам».