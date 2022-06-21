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21 июня

До 52 рублей: доллару предсказали падение

Лера Букина

Рубль укрепляется на протяжении длительного времени и потенциал роста еще есть. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов.

Так, по их мнению, курс доллара в ближайшей перспективе может снизиться до 52-53 рублей.

«Российские власти работают над возвращением рубля к «оптимальным» уровням. Доллар к концу года некоторые чиновники хотят увидеть в районе 70-75 рублей, поскольку крепкий рубль вредит экономике РФ. Но при этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не планирует вмешиваться в динамику курса рубля. Значит, большие объемы поступающей валютной выручки будут продолжать сдвигать курс евро и доллара вниз. Спрос на падающую в цене валюту от населения со спекулятивными целями тоже слабый», — заявил Александр Потавин из ФГ «Финам».

Укрепление, вероятно, будет наблюдаться и на текущей неделе, отметил Егор Жильников из Промсвязьбанка. Ситуация обусловлена расширяющимся навесом предложения долларов из-за активизации экспортеров на валютном рынке перед налоговыми выплатами, считает он.

Курс юаня к рублю рухнул до уровня 2017 года

«На данный момент "дно" определить довольно затруднительно, так как может наложиться такой фактор, например, как оплата газа в рублях. Однако мы склонны полагать, что на текущей неделе снижение доллара до 52-53 рубля — вполне реально», — отметил Жильников.

Сегодня впервые с 26 июня 2015 года доллар опустился ниже 55 рублей. Утром курс американской валюты терял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля.

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