Россиянам назвали опасности дешевого доллара

Несмотря на максимальное укрепление курса рубля по отношению к доллару, вложения в валюту при такой низкой стоимости весьма рискованны. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
«Мы с вами точно знаем, что у нас есть дефицит наличной иностранной валюты. Бежать в обменник далеко не придется. С другой стороны, мы слышим уже законодательные, а не только банковские инициативы, связанные с отрицательной доходностью на валютные депозиты как для юридических, так и для физических лиц. С высокой вероятностью эти меры вытеснения из валютных в рублевую зону будут только нарастать», — подчеркнул он.
Важно понять, не становится ли сейчас валюта средством дополнительных расходов и непредсказуемости в связи с высокой волатильностью курса, отметил он.
Ордов указывает на то, что в настоящее время в банках появляются отрицательные ставки для валютных счетов. В таком случае клиенты не получают доход, а отдают деньги финансовой организации за хранение средств.
«Вопрос, что страшнее — платить до 12 процентов годовых на свои валютные депозиты или непредсказуемый курс на момент, когда вы захотите обменять доллары на рубли. Сегодня спред (разница цен — прим. ред.) между курсом покупки и продажи может достигать десяти рублей. Если вкладываться в валюту, то лучше от полугода-года и больше, потому что все остальное не позволит оплатить те проценты, которые могут быть на валютном депозите», — заявил эксперт.
Текущий курс может сохраниться при низком спросе на валюту и действующих ограничениях, отметил Ордов. По его мнению, сейчас в стране достигнут пик укрепления рубля.
«В дальнейшем это будет невозможно в связи с тем, что у нас потихонечку будет восстанавливаться импорт то ли в результате восстановления экономических связей, то ли из-за так называемого параллельного импорта — новые логистические цепочки поставок начнут действовать, сформируется спрос на валюту», - подчеркнул Ордов.
По его мнению, до сентября не исключены колебания в диапазоне от 50 до 70 рублей за доллар. После этого произойдет рост, полагает специалист.
Сегодня впервые с 26 июня 2015 года доллар опустился ниже 55 рублей. Утром курс американской валюты терял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля.