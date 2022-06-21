Россиянам назвали опасности дешевого доллара

«Мы с вами точно знаем, что у нас есть дефицит наличной иностранной валюты. Бежать в обменник далеко не придется. С другой стороны, мы слышим уже законодательные, а не только банковские инициативы, связанные с отрицательной доходностью на валютные депозиты как для юридических, так и для физических лиц. С высокой вероятностью эти меры вытеснения из валютных в рублевую зону будут только нарастать», — подчеркнул он.