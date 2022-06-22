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39 минут назад

Рубль укрепился к доллару

Лера Букина

На открытии торгов в среду рубль укрепляет свои позиции к доллару. Курс американской валюты падает на 5 копеек, до до 53,75 рубля. Курс евро, напротив, растет на 82 копейки, до 56,9 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль укрепился к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером российская валюта ускорила рост к доллару и евро. Доллар обновил очередной минимум с июня 2015 года, а европейская — минимум с мая того же года. «Американец» максимально опускался до 53,8 рубля, «европеец» падал до 56,4 рубля.

Евгений Линчик из УК «Первая» заявил агентству «Прайм», что факторами поддержки для рубля выступают сохраняющийся дефицит предложения на рынке нефти и отсутствие на текущий момент четкой позиции Администрации США в отношении планов по увеличению добычи в стране.

Также поднимает курс российской валюты высокий уровень цен на энергоносители, в том числе на газ, реализуемый за рубли недружественным европейским странам, а также общее снижение интереса вложений в инвалюту на фоне возможных санкционных рисков, отметил Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

Рынки,Александр Бахтин,Евгений Линчик,Администрация США,Московская биржа,
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