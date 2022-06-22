Курс евро рухнул ниже 56 рублей

В среду утром рубль демонстрирует укрепление. Курс евро упал ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Евро снижается на 31 копейку, до 55,95 рубля. При этом доллар опускается на 10 копеек, до 53,67 рубля.

Накануне вечером российская валюта ускорила рост к доллару и евро. Доллар обновил очередной минимум с июня 2015 года, а европейская — минимум с мая того же года. «Американец» максимально опускался до 53,8 рубля, «европеец» падал до 56,4 рубля.

Евгений Линчик из УК «Первая» заявил агентству «Прайм», что факторами поддержки для рубля выступают сохраняющийся дефицит предложения на рынке нефти и отсутствие на текущий момент четкой позиции Администрации США в отношении планов по увеличению добычи в стране.