Индия собралась покупать ещё больше российской нефти из-за её цены

Правительство Индии призвало государственные компании закупать «большие объёмы» сырой нефти из России со скидкой, укрепляя коммерческие связи со страной, даже несмотря на то, что Запад ужесточает санкции против Москвы. Об этом сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, компания Indian Oil Corporation уже обсуждает с «Роснефтью» новые контракты о поставках. Как отметила газета, западные страны стремятся помешать России использовать свой огромный потенциал экспорта нефти и газа для финансирования спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, появление Индии в качестве крупного покупателя российской нефти может ослабить действие санкций. «Другие страны, в том числе Китай и Турция, также увеличили закупки российской нефти, хотя экспорт страны после февраля снизился», — указано в публикации WSJ. По словам руководителей индийских нефтяных компаний, в последние недели правительственные чиновники настоятельно рекомендовали им найти способы продолжить закупки и воспользоваться ценовой скидкой на российскую нефть. При этом представитель индийского правительства заявил, что власти не давали компаниям чётких указаний, но напомнил, что российская нефть не находится под санкциями и многие страны продолжают её покупать. По данным аналитической компании Kpler, с февраля Индия увеличила импорт российской нефти более чем в 25 раз, покупая в среднем 1 млн баррелей в день в июне по сравнению с 30 000 в феврале. Согласно информации Международного энергетического агентства, это составляет более четверти европейского импорта российской нефти и нефтепродуктов. «Решение Индии носит коммерческий характер: цена на российскую нефть упала после начала конфликта на Украине. Получение нефти со скидкой имеет большие макроэкономические преимущества для Индии. Как и большая часть мира, она борется за то, чтобы рост цен на топливо не подпитывал безудержную инфляцию», — отметили аналитики WSJ . Издание также напомнило, что индийские компании находят обходные пути, чтобы сохранить поставки российской нефти, несмотря на то что Евросоюз объявил о запрете страхования судов, перевозящих российскую нефть, который вступит в силу в декабре. По словам трейдеров сырьевых товаров и одного из руководителей нефтяных компаний, знакомых с планами индийского правительства, в Индии также ведутся переговоры о долгосрочном, поддерживаемом государством решении по страхованию. Экспорт российской нефти увеличился не только в Индию, но и в Китай. Ранее «Секрет» писал , что в мае импорт российской нефти в КНР вырос на 55% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году и на 25% к апрелю 2022-го. По данным Главного таможенного управления Китая, объём поставок российской нефти в мае был почти 8,42 млн т. Это эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Фото: Unsplash, Unsplash License