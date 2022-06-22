Россиянам разрешат скупать «мусорные» облигации

Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг от Российского экологического оператора (РЭО) — с сентября организации и физические лица с брокерскими счетами на Московской бирже смогут скупать облигации мусорной отрасли. Об этом сообщает телеканал «360».

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Определенные выпуски бумаг будут предназначены для проектов по переработке отходов. Средства от продажи новых облигаций будут направлены на создание инфраструктуры для обращения с ними.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что на 2022 год определены десять проектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей.

Одним из первых средствами от размещения ценных бумаг будет профинансировано строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 300 тысяч тонн в городе Кингисепп Ленинградской области. В списке проектов числится и объект для ТКО в Магаданской области.

В РЭО подчеркнули, что данный шаг позволит расширить список лиц, которые будут инвестировать в ценные бумаги оператора.

«При этом облигации будут включены в первый-второй котировальный список, куда входят надежные эмитенты и выпуски, в облигации компаний из этих списков инвестируют банки, страховые компании, управляющие компании», — отметил замгендиректора РЭО Сергей Королев.