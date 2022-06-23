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57 минут назад

В России одобрили нулевой НДС на покупку бриллиантов и алмазов

Лера Букина

Кабмин одобрил поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в ходе Чебоксарского экономического форума, передает агентство «Прайм».

В России одобрили нулевой НДС на покупку бриллиантов и алмазов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера… правительством были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты», — подчеркнул он.

По словам Моисеева, речь идет об обнулении ставки налога по аналогии с тем, как это было в отношении золота.

«Обнуление ставки на инвестиционные бриллианты позволит более эффективно продавать их внутри России», — подытожил Моисеев.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о сокращении Россией эксперта алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Однако выручка российских компаний из-за роста цен на сырье не сократилась.

Рынки,Алексей Моисеев,
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