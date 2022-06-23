Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз

Осло и страны объединения намерены расширить энергетическое сотрудничество. Об этом заявили в министерстве нефти и энергетики Норвегии.
«Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие договорённости были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики страны Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.
В министерстве добавили, что Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Европы, следовательно, Осло вносит существенный вклад в энергобезопасность ЕС.