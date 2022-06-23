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1 час назад

Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз

Говорит Москваиещё 1

Осло и страны объединения намерены расширить энергетическое сотрудничество. Об этом заявили в министерстве нефти и энергетики Норвегии.

Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз
Фото: 

«Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие договорённости были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики страны Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

В министерстве добавили, что Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Европы, следовательно, Осло вносит существенный вклад в энергобезопасность ЕС.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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