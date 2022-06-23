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1 час назад

СМИ: Африка увеличила объемы импорта нефтепродуктов из России

ТАСС

Страны Африки существенно расширили в первой половине текущего года импорт нефтепродуктов из России. Об этом сообщил в четверг нигерийский новостной портал Ripples Nigeria со ссылкой на американо-британскую исследовательскую службу Refinitiv.

Африка увеличила объемы импорта нефтепродуктов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, с момента объявления минувшей весной руководством Евросоюза о планах сокращения закупок российской нефти и нефтепродуктов странами ЕС африканские государства увеличили их импорт из РФ. Так, ввоз странами Африки дизеля из РФ вырос за это время на 25% - до 1 млн тонн, а закупки российского бензина и нафты (лигроина) составили за данный период 200 тыс. тонн.

Расширенные закупки российских нефтепродуктов сейчас совершают в первую очередь Нигерия, Сенегал, Того, Марокко, Кот-д'Ивуар, Судан.

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