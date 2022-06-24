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1 час назад

Вино в России начнут продавать в алюминиевых банках из-за дороговизны стекла

FBM.ruиещё 1

Виноделы начали отказываться от стеклянных бутылок из-за высокой стоимости тары. Алкогольный напиток будут разливать как пиво — в алюминиевые банки вместо стекла, о чем сообщает «Коммерсантъ».

Вино в России начнут продавать в необычной таре
Фото: FBM.ruFBM.ru

Из-за введенных западными странами санкций электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими. Если раньше в цене бутылки на долю энергоносителей приходилось порядка 20% затрат, то теперь — до 65%. В основном, вино в банках привозят из Европы. При этом специалисты утверждают, что в стране оно не пользуется спросом.

В России подскочили цены на вино

Потенциальная емкость сегмента оценивается в 1%. Связано это с дороговизной: за баночку игристого объемом 0,25 миллилитра нужно отдать около 300 руб.

Из российских виноделов свои напитки уже стала разливать по банкам и продавать компания «Союз-Вино». Россияне выпивают примерно 7 литров вина в год на человека — это примерно 10 бутылок.

Не так давно Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил власти до 30 декабря повысить с 0,2 до 0,5 литра максимальный объем упаковки для детских соков (до 3 лет) по причине ее дефицита.

Рынки,Коммерсант,
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