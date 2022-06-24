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12 минут назад

Объяснен парадокс с ценами на нефть

Lenta.ru

Нефтегазовый эксперт, автор книг о нефтегазовой промышленности и вице-президент рейтингового агентства S&P Global Дэниел Ергин в интервью CNBC объяснил парадокс, наблюдаемый в последнее время с ценами на мировом нефтяном рынке.

Объяснен парадокс с ценами на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ергин порассуждал о причинах падения цен на нефть вопреки сохраняющимся ограничениям предложения. С конца мая фьючерсы на ближайший месяц подешевели с уровня более 120 долларов за баррель до 109 долларов.

По словам финансиста, главная причина заключается в ужесточении политики Федеральной резервной системы США, заключающемся в резком повышении базовой ставки — сразу на 0,75 процентных пункта. Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей.

Второй фактор, по мнению Ергина, — слабое и медленное восстановление экономики в Китае, многие районы которого до недавнего времени были закрыты на локдаун из-за очередных вспышек коронавируса. Из-за этого спрос на нефть в Китае также остается ограниченным, что предотвращает рост цен даже в условиях перебоев с поставками и ограничений на импорт из России из-за санкций.

На момент публикации баррель нефти европейской марки Brent по фьючерсным контрактам с поставкой в августе стоил 111,4 доллара. Августовский фьючерс на американский сорт WTI стоил 105,7 доллара за баррель.

Рынки,Дэниел Ергин,ФРС,
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