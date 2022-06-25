Названо число оставшихся без российского газа стран ЕС

В Еврокомиссии подсчитали оставшиеся без российского газа страны. На сегодня российское топливо полностью или частично не поступает на территорию 12 государств-членов ЕС.
«Поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски», — сообщила уполномоченный ЕК по энергетике Кадри Симсон.
Она сказала, что на минувшей неделе Брюссель достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.
В конце мая сообщалось, что Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчётов уже утратили возможность получения российского газа.