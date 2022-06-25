«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии [НИС]. Ее нефтеперерабываюший завод в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», - подчеркнул Александр Вучич.