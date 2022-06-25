Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране следует найти альтернативу российской нефти. Это будет необходимо сделать из-за ограничительных мер со стороны Запада на поставки топлива танкерами из РФ. Об этом пишет РИА «Новости».
«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии [НИС]. Ее нефтеперерабываюший завод в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», - подчеркнул Александр Вучич.
Отмечается, что 56,1% компании НИС принадлежит российским «Газпрому» и «Газпромнефти».
Вучич считает, что «большая и стратегическая проблема» заключается в том, что власти Сербии должны найти возможности для замены нефти из России. Он полагает, что до того, как вопрос будет решен, им необходимо договориться насчет хранилищ топлива с частными коммерческими структурами.
Ранее глава Сербии заявил, что Белград с 1 ноября 2022 года не сможет более импортировать российскую нефть. Из-за новых санкций Евросоюза перестанет действовать схема, в рамках которой топливо доставляют из РФ танкерами в Хорватию, а затем направляют по нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.