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28 минут назад

Вучич заявил о поиске Сербией альтернатив российской нефти

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране следует найти альтернативу российской нефти. Это будет необходимо сделать из-за ограничительных мер со стороны Запада на поставки топлива танкерами из РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии [НИС]. Ее нефтеперерабываюший завод в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», - подчеркнул Александр Вучич.

Отмечается, что 56,1% компании НИС принадлежит российским «Газпрому» и «Газпромнефти».

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Вучич считает, что «большая и стратегическая проблема» заключается в том, что власти Сербии должны найти возможности для замены нефти из России. Он полагает, что до того, как вопрос будет решен, им необходимо договориться насчет хранилищ топлива с частными коммерческими структурами.

Ранее глава Сербии заявил, что Белград с 1 ноября 2022 года не сможет более импортировать российскую нефть. Из-за новых санкций Евросоюза перестанет действовать схема, в рамках которой топливо доставляют из РФ танкерами в Хорватию, а затем направляют по нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.

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