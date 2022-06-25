Эксперты назвали дату обвала рубля

Финансовые аналитики рассказали, что доллар и евро, при благоприятных условиях, могут вернуть свои позиции на валютном рынке. По их мнению, снижение курса рубля может произойти в ближайшие месяцы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман полагает, что «экономический блок правительства предпринимает наглядные попытки ограничить укрепление рубля. Возможно, пока такие действия не дают ожидаемого эффекта, однако в будущем результат будет достигнут».

По его мнению, с учетом того, что в снижении курса национальной валюты заинтересованы «доминирующие в нашей финансовой системе экспортеры, Минфин и ЦБ», есть существенная «вероятность ослабления «деревянного» в следующие летние месяцы до 60-70 рублей за доллар, а возможно и ниже».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов уверяет, что курс доллара не может сильно упасть в силу разнообразных факторов. Он советует тем, кто скопил значительные денежные средства в валюте, не менять доллары и евро, продолжать их хранить.

Он полагает, что «даже те люди, которые накопили $3-5 тыс долларов, способны в недалеком будущем превратиться в небольших «акул капитализма».