В ДНР снизили курс гривны по отношению к рублю, соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин , передает ТАСС. Курс украинской валюты при наличных расчетах снижен с 2 до 1,5 рублей.

В подпункте 1.3 пункта 1 слова «2,0 российских рубля» заменить словами «1,5 российских рубля». Указ вступает в силу с 25 июня, — сообщается в документе.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на подконтрольной РФ части региона рубль занял лидирующую позицию. Украинская гривна постепенно вытесняется. Бивалютная зона была введена в Запорожской области после того, как часть региона перешла под контроль РФ.