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54 минуты назад

Стоимость нефти перешла к снижению

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению на опасениях возникновения глобальной экономической рецессии, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти перешла к снижению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 108,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,17%, до 107,44 доллара.

Ранее утром нефть обеих марок умеренно дорожала, продолжая тенденцию пятницы на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ, передеат РИА «Новости».

«По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляя условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов»,– приводит Reuters слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

При этом сейчас снова перевешивают ожидания возникновении рецессии в мировой экономике, которая, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок.

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