Стоимость нефти перешла к снижению

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению на опасениях возникновения глобальной экономической рецессии, свидетельствуют данные торгов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 108,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,17%, до 107,44 доллара.

Ранее утром нефть обеих марок умеренно дорожала, продолжая тенденцию пятницы на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ, передеат РИА «Новости».

«По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляя условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов»,– приводит Reuters слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.