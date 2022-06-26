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1 час назад

Европу предупредили об «эффекте домино» из-за проблем с газом

Секрет Фирмыиещё 3

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил Евросоюз (ЕС) об эффекте домино, если Германия столкнётся с проблемами, связанными с нехваткой энергоресурсов. Об этом сообщил телеканал N-TV. Германия — единственная страна, которая призналась, что из-за проблем с газом ей придётся сократить свою экономическую деятельность, добавил де Кро.

«Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — сказал де Кро.

Как ранее писал Bloomberg, правительство Германии пытается разработать стратегию, как заполнить газовые резервы страны и не обвалить экономику, но пока предложенные варианты не очень эффективны.

В Кремле отреагировали на возможную национализацию ФРГ «Севпотока-2»

По оценкам издания, экономика Германии развивалась и процветала благодаря дешёвому газу. Когда промышленности потребовалось больше ресурса, правительство решило построить новый трубопровод из России. Теперь, когда Москва сократила поставки газа в Европу на 60%, Германия оказалась на пороге крупнейшего экономического кризиса.

Один из способов наладить ситуацию, к которой хочет прибегнуть ФРГ — экспроприация трубы незапущенного «Северного потока —2». Как сообщал Der Spiegel, это помогло бы доставлять в страну сжиженный природный газ (СПГ), который пока сложно перевозить.

«Секрет» поговорил со специалистами, которые оценили перспективу национализации трубы. Один из них назвал решение эмоциональным и непродуманным.

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