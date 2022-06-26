Французов призвали экономить энергию из-за санкций

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас - каждый потребитель, каждая компания - изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», - приводит текст письма издание Le Journal du Dimanche.