Страны «Большой семерки» (G7) проводят переговоры об установлении предельных цен на российскую нефть, с целью снизить доход от ее продажи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», - уточнил источник. Он добавил, что обсуждение двигается «в правильном направлении», решение будет принято в ближайшее время.

Отмечается, что саммит США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Германии и Италии проходит в баварском замке Эльмау под председательством Германии.

Входящие в G7 государства планируют со временем прекратить закупки нефти из РФ с целью сократить доходы российского бюджета. Первоначально они намеревались наложить полное эмбарго, в одном из пакетов санкций, но в итоге ввели диверсифицированные ограничительные меры, напоминает РБК.