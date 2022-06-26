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38 минут назад

G7 обсуждает возможность установления предельных цен на российскую нефть

Илья Родин

Страны «Большой семерки» (G7) проводят переговоры об установлении предельных цен на российскую нефть, с целью снизить доход от ее продажи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», - уточнил источник. Он добавил, что обсуждение двигается «в правильном направлении», решение будет принято в ближайшее время.

Отмечается, что саммит США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Германии и Италии проходит в баварском замке Эльмау под председательством Германии.

Bloomberg раскрыл сроки введения ЕС эмбарго на российскую нефть

Входящие в G7 государства планируют со временем прекратить закупки нефти из РФ с целью сократить доходы российского бюджета. Первоначально они намеревались наложить полное эмбарго, в одном из пакетов санкций, но в итоге ввели диверсифицированные ограничительные меры, напоминает РБК.

Принятый в июне пакет санкций Евросоюза включает запрет на поставки нефти морским путем. Он не распространяется на топливо, экспортируемое из России, но добытое в другой стране,а также на «черное золото», которое направляется в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Рынки,Видео,ЕС,
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