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1 час назад

Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота

Илья Родин

Великобритания, США, Канада и Япония в рамках нового пакета санкций против Москвы введут запрет на приобретение российского золота. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Четыре страны запретят импорт российского золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что очередные ограничения, которые вступят в силу в ближайшее время, будут распространены на импорт драгоценного металла, добытого после введения запрета, и не будут касаться уже приобретенного.

«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», - говорится в сообщении.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что Борис Джонсон потребует от своих коллег по G7 ввести аналогичные меры.

«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», - полагают в канцелярии.

По мнению британцев, этот запрет «напрямую ударит по российским олигархам и нанесет удар в самое сердце военной машины [президента России Владимира] Путина».

Цена золота: Россия обрушила мировой рынок

Агентство напомнило, что объем поставок золота из РФ в 2021 году достиг £12,6 млрд ($15,5 млрд).

Рынки,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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