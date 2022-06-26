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56 минут назад

Эксперт спрогнозировал будущее нефтяной отрасли в России

Майк Габриелян

Из-за санкций объемы нефтедобычи в России «просядут» уже в 2022 году, но пока рост цен на мировом рынке позволяет получать высокие доходы от экспорта нефти. Об этом рассказал профессор кафедры мировой экономики Государственного университета управления Евгений Смирнов, сообщает «Прайм».

Эксперт спрогнозировал будущее нефтяной отрасли в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на то, что в связи с ростом сверхдоходов от продажи нефти ожидается риск ослабления инвестиций в другие отрасли, сама нефтяная отрасль продолжит в перспективе сталкиваться с дефицитом инвестиций», — подчеркнул он.

По его словам, инвестиционный потенциал российской экономики в ближайшее время может снизиться. Сокращение затронет топливно-энергетический комплекс (ТЭК). При этом у страны появляются возможности увеличить инвестиции в инновационные технологии нефтепереработки и нефтехимии.

Также необходимы капиталовложения в российские месторождения, укрепление мощи танкерного флота, строительство резервуаров для хранения нефти в Индии и Китае.

«В условиях постепенного отказа от российской нефти со стороны европейских стран необходимы серьезные инвестиции в перенастройку логистических цепочек по экспорту нефти», — заявил Смирнов.

Ранее страны G7 решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России.

Рынки,Евгений Смирнов,
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