Эксперт спрогнозировал будущее нефтяной отрасли в России

Из-за санкций объемы нефтедобычи в России «просядут» уже в 2022 году, но пока рост цен на мировом рынке позволяет получать высокие доходы от экспорта нефти. Об этом рассказал профессор кафедры мировой экономики Государственного университета управления Евгений Смирнов, сообщает «Прайм».

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«Несмотря на то, что в связи с ростом сверхдоходов от продажи нефти ожидается риск ослабления инвестиций в другие отрасли, сама нефтяная отрасль продолжит в перспективе сталкиваться с дефицитом инвестиций», — подчеркнул он.

По его словам, инвестиционный потенциал российской экономики в ближайшее время может снизиться. Сокращение затронет топливно-энергетический комплекс (ТЭК). При этом у страны появляются возможности увеличить инвестиции в инновационные технологии нефтепереработки и нефтехимии.

Также необходимы капиталовложения в российские месторождения, укрепление мощи танкерного флота, строительство резервуаров для хранения нефти в Индии и Китае.

«В условиях постепенного отказа от российской нефти со стороны европейских стран необходимы серьезные инвестиции в перенастройку логистических цепочек по экспорту нефти», — заявил Смирнов.