Драги призвал ввести потолок цен на газ из России

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите Группы семи (G7) заявил, что следует ввести потолок цен на импорт энергоресурсов из РФ, передает РИА «Новости».

Фото: Michael Probst/AP Michael Probst/AP

«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», — сказал глава итальянского правительства.

По его словам, даже в случае снижения цен на энергоресурсы «немыслимо вернуться к той же зависимости от России», которая была раньше.

«Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику», — заключил политик.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сделал такое же предложение. Так, он считает, что нужно ввести в Евросоюзе потолок цен на газ.

Также сообщалось, что страны G7 обсуждают ограничение цены на российскую нефть, которое будет работать за счет введения ограничений на страхование и доставку.

В прошлом месяце ЕС согласился ввести запрет на страхование, связанное с транспортировкой нефти из России, и любой шаг по добавлению исключения потребует поддержки всех 27 государств-членов блока.