Доллар и евро укрепились на старте торгов

В понедельник на открытии торгов российская валюта теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара повышается до 53,43 рубля, курс евро - до 56,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи падает на 0,17%, долларовый индекс РТС - на 0,46%.

По итогам торгов в пятницу доллар США и евро потеряли позиции. Российская валюта повысилась к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня. По состоянию на 19:00 (к закрытию торгов) курс американской валюты составил 53,4 рубля, что демонстрирует снижение на 6,5 копейки к закрытию предыдущих торгов. Курс евро составил 56,07 рубля (- 13 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 9,4 копейки, до 54,6 рубля.

В пятницу Минфин сообщил о выплате в рублях купона по выпуску евробондов с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд рублей. Днем ранее ведомство сообщило, что выплатило в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах. Общая сумма составила 12,51 миллиарда рублей.