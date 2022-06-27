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47 минут назад

Доллар и евро укрепились на старте торгов

Лера Букина

В понедельник на открытии торгов российская валюта теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара повышается до 53,43 рубля, курс евро - до 56,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар и евро укрепились на старте торгов
Фото: ТАССТАСС

Индекс Мосбиржи падает на 0,17%, долларовый индекс РТС - на 0,46%.

По итогам торгов в пятницу доллар США и евро потеряли позиции. Российская валюта повысилась к бивалютной корзине перед пиком налоговых платежей июня. По состоянию на 19:00 (к закрытию торгов) курс американской валюты составил 53,4 рубля, что демонстрирует снижение на 6,5 копейки к закрытию предыдущих торгов. Курс евро составил 56,07 рубля (- 13 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 9,4 копейки, до 54,6 рубля.

В пятницу Минфин сообщил о выплате в рублях купона по выпуску евробондов с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд рублей. Днем ранее ведомство сообщило, что выплатило в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах. Общая сумма составила 12,51 миллиарда рублей.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в России добиваются возвращения рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что это должно произойти как можно скорее, однако этому препятствуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

Рынки,Андрей Белоусов,Московская биржа,
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