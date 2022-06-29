В России впервые спрогнозировали дефляцию в июне

Аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России июнь может завершиться дефляцией — снижением стоимости товаров и услуг. Ранее цены падали только в июле и августе, что объясняется поступлением нового урожая, пишут «Известия».

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Семь из десяти опрошенных изданием экспертов финансовых компаний спрогнозировали дефляцию по итогам июня. Наибольшее падение цен на продукты допустили в «БКС Мир инвестиций». Эксперт Евгений Миронюк заявил, что сокращение стоимости может достигнуть 0,5 процента. Спад цен в размере 0,4 процента ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса», — объяснил он.