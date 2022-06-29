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1 час назад

В России впервые спрогнозировали дефляцию в июне

Lenta.ruиещё 2

Аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России июнь может завершиться дефляцией — снижением стоимости товаров и услуг. Ранее цены падали только в июле и августе, что объясняется поступлением нового урожая, пишут «Известия».

В России впервые спрогнозировали дефляцию в июне
Фото: ТАССТАСС

Семь из десяти опрошенных изданием экспертов финансовых компаний спрогнозировали дефляцию по итогам июня. Наибольшее падение цен на продукты допустили в «БКС Мир инвестиций». Эксперт Евгений Миронюк заявил, что сокращение стоимости может достигнуть 0,5 процента. Спад цен в размере 0,4 процента ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса», — объяснил он.

Гришунин добавил, что дефляция, возникшая из-за сокращения совокупного спроса, является неустойчивой и говорит не о «здоровье» экономики, а о ее «болезни». Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова добавила, что постоянное снижение цен еженедельно наблюдается с конца мая по середину июня. Она предположила, что дефляция по итогам месяца составит от –0,1 до примерно –0,3 процента.

Рынки,Цены на авиабилеты,Наталья Мильчакова,
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