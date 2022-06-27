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1 час назад

Мосбиржа запустила торги двумя новыми валютами

Лера Букина

В понедельник Московская биржа запустила торги новыми валютами - армянским драмом и южноафриканским рэндом. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Мосбиржа запустила торги двумя новыми валютами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для участников торгов и их клиентов представлены спот и своп инструменты на валютные пары: южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США - южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм - российский рубль (AMD/RUB), доллар США - армянский драм (USD/AMD).

Кроме того, на валютном рынке Мосбиржи должны начаться торги такими валютными парами, как «узбекский сум - российский рубль» (UZS/RUB), «дирхам ОАЭ - российский рубль» (AED/RUB) и «доллар США - дирхам ОАЭ» (USD/AED). Информация о начале торгов появится позднее.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что Московская биржа в конце июня собирается запустить отдельный режим торгов для нерезидентов. У них появится возможность за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Торги для нерезидентов будут осуществляться в режиме переговорных сделок, по крайней мере, в самом начале.

Рынки,Московская биржа,
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