Цена на металл в России рухнула на 40%

В России зафиксировано падение стоимости металла с начала марта на 40%. Об этом заявил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), которое официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов, Антон Глушков.
«Ситуация с ценами на материалы разнится по регионам, но тенденции приблизительно везде похожие. На все материалы мы наблюдали рост цен с начала года, и он продолжился в марте, за исключением цен на металл. По нему с марта наблюдаем снижение - на сегодня он подешевел до 40%», - подчеркнул он.
С апреля упали цены на цементную группу материалов, включающую в себя цемент, бетон, раствор, плиты перекрытия. Так, падение оценивается в 10%. Однако цены пока еще не вернулись к уровню начала года, так как ранее данная группа подорожала на 20%.
Цены на металл росли с конца 2020 года, причем подорожание было резким. После этого поднялись в цене и другие стройматериалы.
Ранее в архитектурном бюро UNKCI сообщили, что товары из Турции и Китая лидируют на российском рынке стройматериалов для отделки жилых и коммерческих помещений. Так, по оценке компании, продукция из этих стран может заменить ушедшие из России западные материалы.
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов ранее заявил изданию Life, что в целом стоимость стройматериалов сейчас более-менее стабильная. Он считает маловероятным сильное повышение цен в дальнейшем. Особенно это касается товаров отечественного производства, отметил эксперт.