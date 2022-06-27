Цена на металл в России рухнула на 40%

В России зафиксировано падение стоимости металла с начала марта на 40%. Об этом заявил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), которое официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов, Антон Глушков.

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«Ситуация с ценами на материалы разнится по регионам, но тенденции приблизительно везде похожие. На все материалы мы наблюдали рост цен с начала года, и он продолжился в марте, за исключением цен на металл. По нему с марта наблюдаем снижение - на сегодня он подешевел до 40%», - подчеркнул он.

С апреля упали цены на цементную группу материалов, включающую в себя цемент, бетон, раствор, плиты перекрытия. Так, падение оценивается в 10%. Однако цены пока еще не вернулись к уровню начала года, так как ранее данная группа подорожала на 20%.

Цены на металл росли с конца 2020 года, причем подорожание было резким. После этого поднялись в цене и другие стройматериалы.

Ранее в архитектурном бюро UNKCI сообщили, что товары из Турции и Китая лидируют на российском рынке стройматериалов для отделки жилых и коммерческих помещений. Так, по оценке компании, продукция из этих стран может заменить ушедшие из России западные материалы.