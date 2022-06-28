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28 июня

Канада начнет экспортировать СПГ в Европу

Lenta.ruиещё 3

Берлин и Оттава обсуждают вопрос строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на восточном побережье Канады для того, чтобы у страна начала экспортировать топливо в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

Канада начнет экспортировать СПГ в Европу
Фото:  Issei Kato / Reuters Issei Kato / Reuters

Он рассказал изданию, что в мае канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявлял, что власти страны ведут диалог с компаниями, которые стоят за двумя предлагаемыми объектами по экспорту СПГ на восточном побережье, о том, как помочь им ускорить темпы реализации этих проектов и увеличить масштабы поставляемого в Европу СПГ.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль посоветовал Европе подготовиться к снижению потребления газа почти на треть к середине февраля, поскольку поставки из России могут прекратиться.

Рынки,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,
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