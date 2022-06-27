Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите стран Группы семи (G7) в баварском замке Эльмау предложил ограничить цены на нефть всех производителей вместо установления предельной стоимости только российской нефти. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

"Да, не только на российскую нефть. Оно (ограничение цен - прим. ТАСС) должно касаться всех участников рынка", - заявил газете представитель Елисейского дворца, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Франция установить предел цен на нефть на глобальном уровне.

"Франция считает важным, чтобы все международное сообщество, покупатели и производители действовали для обеспечения того, чтобы на рынок были поставлены необходимые объемы [нефти], чтобы ослабить напряженность и снизить цены", - продолжил собеседник издания.

О планах обсудить тему ограничения стоимости нефти на саммите G7 заявляли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. По данным агентства Bloomberg, для реализации этого шага возможно использование механизма, при котором РФ сможет заключать договоры о страховании и перевозке своей нефти только при условии, что ее цена не будет выше заданного максимума. В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что cтраны G7 продолжают работу над договоренностью об ограничении стоимости российской нефти на мировом уровне, министрам финансов и энергетики "семерки" требуется согласовать технические моменты выполнения потенциального решения.