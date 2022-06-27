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55 минут назад

Аргентина предложит Европе свой газ взамен российского

Lenta.ru

Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите «Большой семерки» (G7) предложит европейским странам аргентинский газ в качестве альтернативы российскому. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на португальское агентство Lusa.

На саммите G7 Европе предложат альтернативу российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, Фернандес намерен использовать два своих выступления и шесть двусторонних встреч на полях саммита, чтобы предложить Аргентину в качестве стабильного и надежного поставщика газа в Европу взамен России.

Как заявил бывший министр промышленности Аргентины Данте Сики, «для Латинской Америки в целом и особенно для Аргентины открылось большое окно возможностей в сфере поддержания мировой продовольственной и энергетической безопасности». Он считает, что Европа нуждается в новых поставщикох, и она будет искать их «в мирных регионах».

В Италии нашли альтернативу эмбарго на российский газ

В настоящее время страны Европы ищут новых поставщиков и наращивают объемы газа в преддверии начала отопительного сезона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства Евросоюза «хорошо подготовлены» к достижению цели заполнения газовых хранилищ на 80 процентов к 1 ноября. Однако странам необходимо активизировать усилия по диверсификации энергетической инфраструктуры.

С середины июня европейские государства столкнулись с серьезными проблемами с газом. 12 стран Европы начали получать топливо из России в ограниченных объемах, либо поставки вовсе прекратились. Некоторые из стран на этом фоне заявили о введении особого режима чрезвычайной ситуации в стране на фоне приближающегося газового кризиса. Так, 23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о дефиците газа, объявив о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

Рынки,Роберт Хабек,Альберто Фернандес,Олаф Шольц,Данте,ЕС,
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