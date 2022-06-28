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1 час назад

Доллару предрекли падение: что будет с валютой в начале июля

Дарья Зарецкая

На этой неделе доллар может упасть до минимального значения. Life опросил экспертов и выяснил, что сейчас происходит на валютном рынке и чего ждать от курса российской валюты.

Эксперты спрогнозировали курс доллара в начале июля
Фото: ТАССТАСС

По словам финансового аналитика компании BitRiver Владислава Антонова, в настоящее время курс рубля находится под влиянием сохранения валютного контроля, а также дисбаланса между спросом и предложением из-за сокращения импорта. Кроме того, высокая стоимость нефти приносит больше выручки экспортерам, указал он.

«В паре доллар/рубль поддержка сформировалась на уровне 53 рублей. Рубль силен и все еще рискует обновить максимум против доллара. Ближайшие уровни для остановки падения доллара: 52,10, 51,80 и 50,00», - указал специалист.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк напомнил о завершении июньского налогового периода (пик приходится на 27-е число). Так, ожидается отскок пары доллар/рубль от многолетнего минимума (52,8 рубля за доллар), полагает он. По словам Миронюка, в июле прогнозируется сохранение широкого диапазона движения данной валютной пары. В первой половине месяца не исключены попытки ослабления рубля, движения в район 55–60, указал эксперт.

Генеральный директор компании ABE Consulting Оксана Айсина полагает, что американская валюта будет демонстрировать те же уровни, которые наблюдаются сейчас. Это обусловлено отсутствием предпосылок для дальнейшего укрепления валюты по отношению к рублю, считает она.

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«Многие эксперты-экономисты сходятся на том, что реальный курс на сегодня — это 70–80 рублей за доллар, однако сейчас это недостижимо. Даже при условии развития рынка параллельного импорта, который спровоцирует потребность в валюте. Впереди многие компании ждёт период выплат в бюджет, что исторически снижает потребность в валюте и ведёт к укреплению национального курса», — подчеркнула Айсина.

Рынки,Владислав Антонов,
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