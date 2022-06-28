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1 час назад

Доллар укрепился на открытии торгов

Лера Букина

На открытии торгов во вторник российская валюта демонстрирует падение к доллару. Так, курс американской валюты повышается до 53,44 рубля, тогда как курс евро, напротив, опускается до 55,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар укрепился на открытии торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник рублю удалось укрепиться к доллару. Однако позиции российской валюты к евро ослабли в связи с дисбалансом предложения и спроса на инвалюту. Курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1 копейку, до 53,38 рубля, евро вырос на 22 копейки, до 56,3 рубля.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил Life, что в настоящее время курс рубля находится под влиянием сохранения валютного контроля, а также дисбаланса между спросом и предложением из-за сокращения импорта. Кроме того, высокая стоимость нефти приносит больше выручки экспортерам, указал он. По словам Антонова, в паре доллар/рубль поддержка сформировалась на уровне 53 рублей. Специалист считает, что ближайшие значения для остановки падения доллара - 52,10, 51,80 и 50,00.

Экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов ранее заявил «Ленте.ру», что стабильный крепкий рубль нужен для того, чтобы восстановить импорт. Так, он позволяет уменьшить издержки импортеров.

Рынки,Григорий Баженов,Владислав Антонов,Московская биржа,
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