Доллар укрепился на открытии торгов

На открытии торгов во вторник российская валюта демонстрирует падение к доллару. Так, курс американской валюты повышается до 53,44 рубля, тогда как курс евро, напротив, опускается до 55,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

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В понедельник рублю удалось укрепиться к доллару. Однако позиции российской валюты к евро ослабли в связи с дисбалансом предложения и спроса на инвалюту. Курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1 копейку, до 53,38 рубля, евро вырос на 22 копейки, до 56,3 рубля.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил Life, что в настоящее время курс рубля находится под влиянием сохранения валютного контроля, а также дисбаланса между спросом и предложением из-за сокращения импорта. Кроме того, высокая стоимость нефти приносит больше выручки экспортерам, указал он. По словам Антонова, в паре доллар/рубль поддержка сформировалась на уровне 53 рублей. Специалист считает, что ближайшие значения для остановки падения доллара - 52,10, 51,80 и 50,00.