Россия резко сократила поставки угля в Турцию

За январь-апрель Россия поставила в Турцию 2,5 миллиона тонн угля, тогда как в прошлом году показатель оценивался в 5,2 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные турецкого Института статистики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подорожание угля почти втрое привело к увеличению выручки российских компаний от продажи в Турцию — она выросла до 440,4 миллиона против 374,6 миллиона долларов годом ранее.

По словам источников издания, власти РФ резко сократили поставки в Турцию, стремясь успеть вывезти наибольший объем угля в Европу до введения эмбарго.

Турция - крупный потребитель российского угля. Конкуренцию России в этом вопросе может составить только Колумбия. Но, как уточняет «Коммерсант», выпавшие объемы российского угля не удалось заместить другими поставщиками.

По словам Сергея Гришунина из Национального рейтингового агентства (НРА), даже с учетом большого дисконта российский уголь торгуется в Европе с премией 15-20% относительно угля, поставляемого в Турцию.