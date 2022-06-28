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59 минут назад

Украина начнет торговать электроэнергией с ЕС

Лера Букина

30 июня Евросоюз и Украина приступят к торговле электроэнергией. Об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

Украина начнет торговать электроэнергией с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня. Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте», - подчеркнула она.

В 2020 году действующий в то время глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил о необходимости отделить украинскую энергосистему от российской и белорусской к 2023 году. Он выразил уверенность в том, что это даст возможность для ее интеграции с Европой.

Сложности с поставками электроэнергии на Украине возникли в прошлом году. Киев решил закупить ресурсы у России и Белоруссии, поскольку на двух из трех тепловых электростанциях угля хватало всего на пять-шесть дней работы. В ноябре 2021 года Минск начал поставки электроэнергии на Украину по договору об аварийной помощи.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что спрос на электроэнергию в России начал устойчиво падать. Так, за прошлую неделю в европейской части и на Урале плановые объемы потребления уменьшилось почти на 5% год к году.

Рынки,Алексей Гончарук,Коммерсант,Правительство Украины,ЕС,
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