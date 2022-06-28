Литва запретила импорт российского газа

Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Такие поправки к Закону о природном газе принял Сейм республики.

В поддержку указа проголосовали 123 члена парламента, еще двое воздержались. Теперь газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа «Клайпедос нафта» станут доступны только поставщикам из стран, «не представляющих угрозы национальной безопасности». Исключения будут сделаны только для поставщиков, транспортирующих топливо транзитом в Калининград.

В 2015 году «Газпром» и АВ Amber Grid подписали соглашение на 10 лет по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Он предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год.