Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Литва запретила импорт российского газа

Lenta.ruиещё 1

Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Такие поправки к Закону о природном газе принял Сейм республики.

В поддержку указа проголосовали 123 члена парламента, еще двое воздержались. Теперь газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа «Клайпедос нафта» станут доступны только поставщикам из стран, «не представляющих угрозы национальной безопасности». Исключения будут сделаны только для поставщиков, транспортирующих топливо транзитом в Калининград.

Литва может в перекрыть газ в Калининград<br/>

В 2015 году «Газпром» и АВ Amber Grid подписали соглашение на 10 лет по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Он предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год.

В апреле стало известно, что Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ.

Рынки,Видео,Газпром,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители