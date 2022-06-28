США запретили импорт золота из России

США ввели очередной пакет санкций против России. Так, Вашингтон запретил импорт золота из РФ, передает ТАСС. Кроме того, в обновленный санкционный список вошли более 100 российских компаний. Среди них «Ростех» (сделки с госкорпорацией необходимо завершить до 11 августа), «КамАЗ», ПАО «Туполев» и многие другие.