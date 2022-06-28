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1 час назад

США запретили импорт золота из России

BFM.RUиещё 3

Американский Минфин опубликовал новый пакет санкций против РФ

США запретили импорт золота из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

США ввели очередной пакет санкций против России. Так, Вашингтон запретил импорт золота из РФ, передает ТАСС. Кроме того, в обновленный санкционный список вошли более 100 российских компаний. Среди них «Ростех» (сделки с госкорпорацией необходимо завершить до 11 августа), «КамАЗ», ПАО «Туполев» и многие другие.

В новый санкционных список США попали также около 50 граждан РФ, среди которых экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков и телеведущая Тина Канделаки.

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