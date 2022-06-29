Латинская Америка откажется поддержать ограничение цен на российскую нефть

«Не думаю, что эта инициатива сработает, сколько бы звонков на высоком уровне ни совершил Белый дом. "Большая семерка" намерена поступать как обычно, сжигать за собой мосты. То есть, пока они развиваются сами, они пытаются запретить слаборазвитым странам расти за счет использования аналогичных инструментов», — указал эксперт.