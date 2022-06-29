Володин назвал причину укрепления рубля

Рублю удается укрепляться, так как он обеспечен реальными товарами и ресурсами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

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«Каким должен быть курс рубля? Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55. Рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется», - написал он.

С европейской валютой дела обстоят иначе, указал Володин. Он отметил, что Евросоюз живет в долг, который у ряда европейских государств стал слишком значительным.

«Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», - подчеркнул спикер Госдумы.

Кроме того, Володин обратил внимание на то, что власти США не торопятся оказывать поддержку европейским странам, поскольку эта ситуация им приносит выгоду. Он подчеркнул, что зона евро слабеет, а она конкурирует с долларовой.