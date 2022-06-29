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53 минуты назад

Курсы доллара и евро рухнули

Лера Букина

В среду утром европейская валюта упала ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года. Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Так, по состоянию на 10:22 мск курс евро составил 52,94 рубля. Курс доллара торговался по 50,56 рубля.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что рублю удается укрепляться, так как он обеспечен реальными товарами и ресурсами.

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня держатели облигации не получили выплаты по двум купонам евробондов в течение льготного периода. Однако ситуация не обрушила курс рубля.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил Life, что в настоящее время курс рубля находится под влиянием сохранения валютного контроля, а также дисбаланса между спросом и предложением из-за сокращения импорта.

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