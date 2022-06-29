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14 минут назад

Власти остановят укрепление рубля за счет доходов от продажи газа

Ura.Ru

Министерство финансов и Минэкономразвития РФ пожертвует часть средств бюджета в 2022 году, чтобы остановить укрепление рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Власти нашли способ остановить укрепление рубля
Фото: ТАССТАСС

«Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Трансляция ведется в YouTube РСПП.

Курсы доллара и евро рекордно рухнули

По его словам, это окажет влияние на курс рубля. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что российские власти пытаются вернуть курс рубля к уровню в 70-80 за доллар. Сейчас евро стоит 54 рубля, а доллар опустился ниже 51 рубля.

Рынки,Антон Силуанов,Андрей Белоусов,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минэкономразвития,
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