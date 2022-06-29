Власти нашли способ остановить укрепление рубля

«Я думаю, мы готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции [воздействие на валютный курс] на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.