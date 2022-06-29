Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
44 минуты назад

Назван критичный для России курс доллара

Лера Букина

Критичный для России и экспортеров из РФ курс американской валюты является 30 рублей за доллар и ниже, поскольку такой уровень сделал бы торговлю практически невыгодной. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Импорт позволил бы восстановить курс, указал он.

«Если доллар упадет ниже 30, это окажется очень неприятно для экспортеров, поскольку будет означать снижение рублевой стоимости барреля нефти. Учитывая, что экспорт нефтепродуктов сегодня в целом затруднен, а в долгосрочной перспективе будут наблюдаться еще более существенные проблемы, то любое укрепления рубля — это довольно болезненная история для всех экспортоориентированных предприятий», — отметил Баженов.

Он не исключает падение рубля до столь низкого значения. По словам эксперта, это может произойти, если не будет спекулятивного инвестиционного спроса на валюту. Также ситуация возможна в случае увеличения экспорта при отсутствии восстановления или даже падения импорта.

Баженов ожидает снижения экспорта и восстановление импорта до нормальных значений в 2021-2024 годах. Эти факторы могут восстановить курс американской валюты, полагает специалист.

Власти нашли способ остановить укрепление рубля

Еще один способ восстановить курс, по мнению экономиста, — проведение интервенции с целью повышения спроса на валюту со стороны Минфина или других организаций.

Сегодня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал до 50 рублей впервые с мая 2015 года.

Рынки,Видео,Григорий Баженов,Московская биржа,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители