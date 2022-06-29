Назван критичный для России курс доллара

Критичный для России и экспортеров из РФ курс американской валюты является 30 рублей за доллар и ниже, поскольку такой уровень сделал бы торговлю практически невыгодной. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Импорт позволил бы восстановить курс, указал он.

«Если доллар упадет ниже 30, это окажется очень неприятно для экспортеров, поскольку будет означать снижение рублевой стоимости барреля нефти. Учитывая, что экспорт нефтепродуктов сегодня в целом затруднен, а в долгосрочной перспективе будут наблюдаться еще более существенные проблемы, то любое укрепления рубля — это довольно болезненная история для всех экспортоориентированных предприятий», — отметил Баженов.

Он не исключает падение рубля до столь низкого значения. По словам эксперта, это может произойти, если не будет спекулятивного инвестиционного спроса на валюту. Также ситуация возможна в случае увеличения экспорта при отсутствии восстановления или даже падения импорта.

Баженов ожидает снижения экспорта и восстановление импорта до нормальных значений в 2021-2024 годах. Эти факторы могут восстановить курс американской валюты, полагает специалист.

Еще один способ восстановить курс, по мнению экономиста, — проведение интервенции с целью повышения спроса на валюту со стороны Минфина или других организаций.