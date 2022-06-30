США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов

«Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно <…> Мы ничего не исключаем из этого списка», — приводит слова Монако ТАСС. «А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — добавила она.