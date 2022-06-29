ЦБ рассказал о роли доллара и евро в качестве резервных валют

"Мы понимаем, что та роль, которую до сегодняшнего дня играли доллар и евро в качестве резервных валют, исчерпана. Причем она исчерпана не только для России, но и для тех государств, которые понимают, что теперь их накопления в этих валютах практически не защищены - в любой момент времени могут быть наложены ограничения", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.