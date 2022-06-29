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1 час назад

ЦБ заявил, что роль доллара и евро в качестве резервных валют исчерпана не только для РФ

ТАСС

Роль американского доллара и евро в качестве резервных валют исчерпана, причем не только для России, но и ряда других стран, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

ЦБ рассказал о роли доллара и евро в качестве резервных валют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы понимаем, что та роль, которую до сегодняшнего дня играли доллар и евро в качестве резервных валют, исчерпана. Причем она исчерпана не только для России, но и для тех государств, которые понимают, что теперь их накопления в этих валютах практически не защищены - в любой момент времени могут быть наложены ограничения", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Это ставит задачу создания альтернативных резервных активов, в которые можно было бы относительно безопасно вкладываться, добавил он.

"Рассмотрение корзин разных валют дружественных между собой государств может быть такого рода решением", - пояснил Чистюхин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия совместно с другими странами БРИКС работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины группы. Пока дополнительных деталей о том, какой будет новая наднациональная валюта, не сообщалось, однако эксперты предполагают, что ее стоимость будет определяться на основе пяти валют - бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского рэнда.

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