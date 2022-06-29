ЦБ рассказал о роли доллара и евро в качестве резервных валют

Роль американского доллара и евро в качестве резервных валют исчерпана, причем не только для России, но и ряда других стран, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы понимаем, что та роль, которую до сегодняшнего дня играли доллар и евро в качестве резервных валют, исчерпана. Причем она исчерпана не только для России, но и для тех государств, которые понимают, что теперь их накопления в этих валютах практически не защищены - в любой момент времени могут быть наложены ограничения", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Это ставит задачу создания альтернативных резервных активов, в которые можно было бы относительно безопасно вкладываться, добавил он.
"Рассмотрение корзин разных валют дружественных между собой государств может быть такого рода решением", - пояснил Чистюхин.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия совместно с другими странами БРИКС работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины группы. Пока дополнительных деталей о том, какой будет новая наднациональная валюта, не сообщалось, однако эксперты предполагают, что ее стоимость будет определяться на основе пяти валют - бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского рэнда.