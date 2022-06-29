Экспорт важнейших технологий в Россию упал на 90 процентов

Глобальный экспорт полупроводников, которые считаются одними из самых важных технологий, в Россию упал за последнее время на 90 процентов из-за введенных западными странами санкций, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минторга США Джину Раймондо.

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По словам чиновника, введенные в отношении Москвы ограничения мешают получать доход аэрокосмическому сектору, а также функционированию военно-промышленного комплекса, в частности, в сфере производства военных самолетов.

По мнению Раймондо, в ближайшие годы Россия вынуждена будет снять с эксплуатации от половины до двух третей самолетов, которые придется разбирать на запчасти для нормального функционирования оставшихся.