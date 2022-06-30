В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен

Глава Федерального резервного банка Кливленда (входит в структуру Федеральной резервной системы) Лоретта Местер заявила о намерении жестко бороться с ростом цен в США путем повышения базовой ставки, пишет CNBC.

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Местер объявила, что будет рекомендовать комитету по операциям на открытом рынке повысить базовую ставку на 0,75 процента по сравнению с нынешним уровнем в 1,5-1,75 процента годовых.

По словам Местер, ближайшее заседание, которое состоится в июле, должно стать местом напряженного обсуждения между членами комитета по операциям на открытом рынке по поводу размера повышения базовой ставки — на 0,5 или 0,75 процентных пункта.