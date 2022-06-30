Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен

Lenta.ru

Глава Федерального резервного банка Кливленда (входит в структуру Федеральной резервной системы) Лоретта Местер заявила о намерении жестко бороться с ростом цен в США путем повышения базовой ставки, пишет CNBC.

В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен
Фото: ReutersReuters

Местер объявила, что будет рекомендовать комитету по операциям на открытом рынке повысить базовую ставку на 0,75 процента по сравнению с нынешним уровнем в 1,5-1,75 процента годовых.

По словам Местер, ближайшее заседание, которое состоится в июле, должно стать местом напряженного обсуждения между членами комитета по операциям на открытом рынке по поводу размера повышения базовой ставки — на 0,5 или 0,75 процентных пункта.

В июне ФРС уже повысила базовую ставку на 0,75 процентных пункта, что стало самым значимым изменением с 1994 года. При этом регулятор пообещал ужесточать денежно-кредитную политику и далее, чтобы справиться с рекордной за последние десятилетия инфляцией. По итогам мая она составила 8,6 процента в годовом выражении.

Рынки,Лоретта Местер,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители