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1 час назад

Аналитики спрогнозировали курс рубля в 2023 году

Елена Прошина

Если Россия сможет полностью заменить экспорт нефти в Европейский союз, который ввел санкции на российские энергоресурсы в связи с боевыми действиями на Украине, то курс рубля в 2023 году составит 74 рубля за доллар. Об этом рассказали экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, сообщает РБК.

Аналитики спрогнозировали курс рубля в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они указали, что при таком курсе российской валюты стоимость барреля нефти Brent будет на уровне $100, а Urals – $70. Аналитики напомнили, что курс рубля связан с динамикой цен на нефть. Если Россия не сможет найти замену запрещенным поставкам энергоресурсов в Европу, то курс может вырасти до 93 рублей за доллар.

«В худшем сценарии, если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар», — спрогнозировали они.

В лучшем сценарии, если Россия сумеет перераспределить 100% экспорта нефти в Европу, курс рубля составит 74 рубля за доллар. Если Россия перенаправит только половину нефтяных поставок, то доллар будет стоить 83 рубля, предположили Донец и Мелащенко.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Банк России,Ренессанс Капитал,ЕС,
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