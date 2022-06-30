Аналитики спрогнозировали курс рубля в 2023 году

Если Россия сможет полностью заменить экспорт нефти в Европейский союз, который ввел санкции на российские энергоресурсы в связи с боевыми действиями на Украине, то курс рубля в 2023 году составит 74 рубля за доллар. Об этом рассказали экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, сообщает РБК.

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Они указали, что при таком курсе российской валюты стоимость барреля нефти Brent будет на уровне $100, а Urals – $70. Аналитики напомнили, что курс рубля связан с динамикой цен на нефть. Если Россия не сможет найти замену запрещенным поставкам энергоресурсов в Европу, то курс может вырасти до 93 рублей за доллар.

«В худшем сценарии, если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар», — спрогнозировали они.

В лучшем сценарии, если Россия сумеет перераспределить 100% экспорта нефти в Европу, курс рубля составит 74 рубля за доллар. Если Россия перенаправит только половину нефтяных поставок, то доллар будет стоить 83 рубля, предположили Донец и Мелащенко.