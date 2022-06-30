Акции «Газпрома» обрушились

Акции АО «Газпром» показали резкое падение после того, как в компании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. По данным на 11:00 мск снижение стоимости составило 30%.
Совет директоров компании назвал выплату дивидендов за прошлый год нецелесообразным. Снижение стоимости акции произошло на фоне этой новости.
Ранее совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за прошлый год в размере 52,53 рубля на акцию. Если бы выплаты состоялись, то они были бы рекордными за всю историю «Газпрома» — 1,244 триллиона рублей.